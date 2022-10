Lucia Piccino nuova presidente dell'Adoc Catania

Lucia Piccino, trentottenne, alle spalle un significativo percorso di impegno nel mondo del volontariato, è la nuova presidente catanese dell’associazione consumatori Adoc. È stata eletta ieri dal congresso territoriale dell’organizzazione, guidata in questi anni dalla segretaria generale della Uil Enza Meli con risultati che sono stati definiti “entusiasmanti” dalla vicepresidente nazionale Adoc Laura Pulcini e dal presidente regionale Luigi Ciotta, intervenuti in videoconferenza insieme con la segretaria generale della Uil Sicilia Luisella Lionti. Con Lucia Piccino collaboreranno come componenti dell’Esecutivo Susi Laura Farruggia, nuova vicepresidente al posto di Maria Pia Castiglione, e ancora Giovanna Giuffrida, Pamela Farinato, Miriam Fallico. Tesoriere, Antonio Longhitano.

Nella sua relazione, Enza Meli ha ricordato i numerosi successi dell’associazione nelle iniziative a difesa dei cittadini-utenti in campo bancario-finanziario, delle telecomunicazioni, delle forniture energetiche, dei trasporti e dell’ambiente: “Abbiamo dedicato grande attenzione e assicurato assistenza qualificata – ha aggiunto Enza Meli – anche nella tutela della privacy e negli ambiti della sicurezza e dell’educazione alimentare, oltre che nella lotta agli sprechi sia alimentari sia farmaceutici”.

L’ormai ex presidente dell’Adoc Catania, che ha ringraziato in particolare Giuseppe “Pippo” Camarda per avere creato e curato uno sportello provinciale di assistenza e reclami, ha concluso citando la “costante azione per la promozione di un consumo critico, sostenibile e responsabile che sia eticamente e socialmente sostenibile”. Menzionate pure le campagne “per la semplificazione e riduzione dei costi della Pubblica Amministrazione, ma soprattutto per la difesa del potere d’acquisto dei lavoratori, il contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, lo sviluppo di programmi di educazione finanziaria a tutela dei risparmiatori e per la navigazione sicura su Internet”.

