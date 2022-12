Bonomi da Catania sferza il governo: non hanno finanziato il credito d’imposta al Sud

“E’ una lettura sbagliata se dai solo il reddito di cittadinanza come misura economica e dai solo quella. Non è stato finanziato il credito di imposta al Sud. Una misura fondamentale non solo per il Mezzogiorno, ma un reddito anche per il Paese. In Sicilia, i percettori del Rdc (516mila) sono superiori a tutte le imprese (480mila) che operano nell’Isola. Non possiamo nascondere di essere preoccupati dalla mancata proroga del credito d’imposta Mezzogiorno sui beni strumentali e del credito d’imposta Zes, che insieme alla decontribuzione Sud hanno sostenuto la tenuta produttiva del Mezzogiorno.” Lo ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi oggi a Catania, a margine dell’evento “Innovation Valley” promosso da Confindustria.

