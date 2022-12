L'istituto nazionale di fisica nucleare assume 203 laureati e diplomati, 34 posti a Catania

L'istituto nazionale di Fisica Nucleare assume diplomati e laureati nell'ambito dei progetti del Pnrr. I bandi sono già stati pubblicati e prevedono 203 assunzioni in tutta Italia per diversi profili. Opportunità di lavoro anche in Sicilia, ed in particolare a Catania.

I posti a Catania

Sono 34 le posizioni in tutta la provincia etnea: 14 da “tecnico di ricerca” e 20 da “tecnologo di ricerca” per lavorare, presso la Sezione INFN etnea o presso i Laboratori Nazionali del Sud, su progetti di scienza di frontiera, a forte vocazione tecnologica, finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

I profili cercati

In particolare, si cercano 4 tecnici informatici, 7 tecnici elettronici, 3 tecnici meccanici, 10 laureati in fisica, ingegneria o scienze dei materiali per lavorare nell’ambito degli acceleratori di particelle, 7 laureati in discipline scientifiche con un background in computing e data analysis, 2 laureati in fisica o ingegneria per lavorare nell’ambito dell’elettronica e 1 ingegnere civile. I neoassunti potranno collaborare alle attività dei progetti Samothrace, Icsc, Terabit, Cta+, Euaps, Itineris, Nqusti, Km3net4rr ed Etic.

I bandi

Per tutte le posizioni aperte in Italia, comprese quelle nella provincia di Catania, occorre collegarsi all'apposita pagina. I bandi sono in scadenza nel mese di gennaio 2023

