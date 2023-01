Assistenti alla vendita e artigiani: ecco le figure più ricercate a Palermo da Leroy Merlin

Steward ed hostess sono le figure più ricercate per le nuove assunzioni da Leroy Merlin a Palermo. Figure necessarie per l’azienda francese, leader nel settore del bricolage e del fai da te, per assistere i clienti in ogni fase degli acquisti.

Per poter presentare la propria candidatura, basterà inviare il proprio curriculum vitae sulla pagina apposita sul sito ufficiale del gruppo. Farlo è molto semplice: basterà infatti aprire il menu a tendina che si trova in alto a sinistra della home page e cliccare su «offerte». A quel punto, sarà sufficiente seguire le semplici istruzioni per poter presentare il proprio curriculum: una volta ricevuti, l’azienda provvederà ad effettuare una prima scrematura - come spiegato sul sito ufficiale - alla quale seguirà un percorso di valutazione, sino ad arrivare ai vari colloqui individuali con gli addetti delle risorse umane.

Solo dopo il superamento dei colloqui avverrà la proposta contrattuale. Di solito, le figure più ricercate sono i consiglieri di vendita, venditori specialisti, addetti alla logistica o alla relazione con i clienti, artigiani professionisti e amministrativi. In particolare le posizioni aperte nel punto vendita di Palermo presso il Forum sono dedicate a steward ed hostess: le mansioni richieste sono accoglienza per tutti i clienti in store e a distanza, far sentire benvenuto il cliente al suo arrivo, proporre servizi adeguati facilitando il suo orientamento nel percorso d’acquisto, come pagamento e finanziamento, agevolazioni fiscali, programma di fidelizzazione e altro. E ancora, applicare la corretta gestione delle procedure d’incasso e svolgere azioni atte alla cura del patrimonio aziendale.

Per poter presentare il curriculum, il candidato dovrà possedere alcuni requisiti: diploma tecnico professionale o laurea (preferibile), esperienza di almeno tre anni nel settore retail o Gdo, conoscenza dei principali social applicativi e digital culture.

Nel catanese, invece, posizione aperta per la professione di architetto per il punto vendita al centro Etnapolis, che riesca a trasformare le idee in progetti concreti, dalla scelta dei materiali alla definizione degli interventi, per poi avviare il cantiere, sappia gestire gli interventi di casa in modo da ottimizzare i tempi e ristrutturare con la massima qualità e abbia una buona gestione delle pratiche, in modo da presentare tutta la documentazione e le informazioni necessarie agli uffici di competenza. I requisiti richiesti sono: iscrizione all’albo degli architetti, 2 anni di esperienza, possesso di partiva iva, disponibilità di full time, automunito.

