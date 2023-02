Comune di Adrano, 5 bandi di concorso per diverse figure professionali: i requisiti

Il Comune di Adrano, in provincia di Catania, ha indetto 5 bandi di concorso per altrettanti posti di lavoro. Si tratta di 5 assunzioni a tempo determinato, categoria D/D1.

I profili richiesti

I bandi sono rivolti a ingegnere esperto in lavori pubblici, ingegnere informatico, istruttore direttivo amministrativo esperto in gare d’appalto, esperto contabile, avvocato esperto in diritto amministrativo.

I requisiti generici

Per accedere ai concorsi le nuove assunzioni del Comune di Adrano, occorre possedere: cittadinanza italiana o di uno Stato dell’UE o di altre categorie indicate nei bandi; età non inferiore a 18 anni e non superiore a quella per il collocamento a riposo; posizione regolare degli obblighi di leva ove richiesto; idoneità psico-fisica all’impiego; godimento dei diritti civili e politici; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti da un impiego pubblico; insussistenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso; non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi 2 anni precedenti la pubblicazione dei bandi; aver provveduto ad effettuare il pagamento della tassa di concorso di 10 euro secondo le modalità spiegate nei bandi; eventuale possesso dei titoli utili per l’applicazione del diritto di preferenza, a parità di punteggio: la mancata dichiarazione dei suddetti titoli all’interno della domanda di partecipazione non ne consentirà l’applicazione.

Ingegnere esperto in lavori pubblici

Il Comune di Adrano cerca 1 ingegnere esperto in lavori pubblici, a tempo pieno, per 36 mesi, ma non oltre il 31.12.2026. Il titolo di studio richiesto è il diploma di laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica o laurea magistrale in Ingegneria Civile; diploma di laurea in Ingegneria edile – architettura; laurea specialistica in Architettura e ingegneria edile; laurea magistrale in Ingegneria dei sistemi edilizi, Ingegneria della sicurezza o Architettura e Ingegneria edile – architettura.

Ingegnere informatico

Il Comune di Adrano cerca 1 ingegnere informatico, a tempo parziale (24 ore settimanali), per 36 mesi, ma non oltre il 31.12.2026. Il titolo di studio è il diploma di laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica o laurea magistrale in Ingegneria Informatica.

Istruttore direttivo amministrativo esperto in gare d’appalto

Il Comune di Adrano cerca 1 istruttore direttivo amministrativo esperto in gare d’appalto, a tempo parziale (24 ore settimanali), per 36 mesi, ma non oltre il 31.12.2026. Il titolo di studio è il diploma di laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica o laurea magistrale in Giurisprudenza; diploma di laurea V.O. in Scienze politiche o Economia e commercio; laurea specialistica e laurea magistrale in Scienze dell’economia, Scienze economico – aziendali, Relazioni internazionali, Scienze dell’economia, Scienze per la cooperazione allo sviluppo o Scienze delle pubbliche amministrazioni; laurea specialistica in Teorie e tecniche della normazione e dell’informazione, Programmazione e gestione delle politiche per i servizi sociali, Scienze della politica, Sociologia o Stati europei; laurea magistrale in Servizio sociale e politiche sociali, Scienze economiche e aziendali, Sociologia e ricerca o Studi europei.

Esperto contabile

Inoltre, il Comune di Adrano cerca 1 esperto contabile, a tempo parziale (24 ore settimanali), per 36 mesi, ma non oltre il 31.12.2026. Il titolo di studio è il diploma di laurea V.O. in Economia e commercio; laurea specialistica in Scienze dell’economia; laurea magistrale in Scienze economiche e aziendali.

Avvocato esperto in diritto amministrativo

Infine, il Comune di Adrano cerca 1 avvocato esperto in diritto amministrativo, a tempo parziale (24 ore settimanali), per 36 mesi, ma non oltre il 31.12.2026. Serve il diploma di laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica o laurea magistrale in Giurisprudenza.

Le prove

Oltre alla valutazione dei titoli posseduti, si procederà a sostenere due prove d’esame, una scritta e una orale.

La domanda di partecipazione

Le domande di ammissione ai concorsi devono essere prodotte attraverso l’apposita procedura telematica, entro le ore 19.00 del 20 febbraio 2023.

