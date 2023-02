Ryanair annuncia la nuova tratta Catania-Pescara: attiva da marzo tre giorni a settimana

La Sicilia torna ad essere collegata con l'Abruzzo. Ryanair ha annunciato il nuovo volo Catania- Pescara dal mese di marzo. Dopo l'uscita di Volotea, che prima assicurava le tratte Palermo-Pescara e Catania-Pescara, adesso sarà la compagnia irlandese a garantire il collegamento tra la città abruzzese e quella etnea. Precedentemente, sempre la compagnia irlandese aveva annunciato, la tratta Trapani-Pescara, con primi voli, anche in questo caso, da marzo.

Catania-Pescara, i voli

Il volo Catania-Pescara, attivo dal 28 marzo al 28 ottobre, è programmato tre volte a settimana: il martedì, il giovedì e il sabato. I biglietti con i relativi orari di partenza e arrivo sono già disponibili sul sito della compagnia.

Ryanair conferma i voli internazionali da Catania

In attesa di conoscere ufficialmente la Summer 2023 dal Fontanarossa, Ryanair, nei giorni scorsi, ha confermato una serie di voli internazionali da Catania per la prossima stagione estiva, tra cui Atene, Berlino, Charleroi, Budapest, Cracovia, Francoforte Hahn, Katowice, Londra Luton, Londra Stansted, Madrid, Marsiglia, Malta, Siviglia, Sofia, Varsavia e Vienna. Tuttavia, alcune rotte come Catania-Eindhoven e Catania-Rodi sono state rimosse, mentre la rotta Catania-Alghero è stata ripristinata.

Ryanair, si vola anche da Trapani

Precedentemente, la compagnia irlandese aveva anche annunciato che, sempre da marzo, l'aeroporto abruzzese sarà collegato anche con quello di Trapani. Ryanair risulta il vettore principale presente al “Vincenzo Florio” per il biennio 2023-2024 e sono 26 le tratte previste per la Summer 2023 sono 26, tra queste anche il Trapani-Pescara. I collegamenti nazionali che riguardano lo scalo "Vincenzo Florio" sono nove: Bergamo, Bologna, Napoli, Pescara, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia, Pantelleria. I voli internazionali sono 17: Charleroi (Belgio), Bordeaux, Tolosa (Francia), Billund (Danimarca), Bratislava (Slovacchia), Dusseldorf, Karlsluhe Baden Baden, Francoforte (Germania), Malta, Stansted (Londra), Manchester (Inghilterra), Siviglia (Spagna), Porto (Portogallo), Katowice, Varsavia-Modlin (Polonia), Riga (Lettonia) e Amsterdam (Olanda).

