Leroy Merlin cerca personale in Sicilia: le figure richieste e le sedi di lavoro

Leroy Merlin, cerca personale da assumere in alcuni store presenti in Sicilia. L’azienda francese, leader della vendita al dettaglio di prodotti per la casa e il giardino, ha aperto le selezioni per gli store di Palermo e Belpasso in provincia di Catania. Nel mondo, Leroy Merlin conta 456 punti vendita in 13 paesi con oltre 150.000 collaboratori. Sono 50 i punti vendita in Italia.

Store di Palermo, le figure cercate

Per lo store di Palermo si cercano: Capo Settore Supply Chain, Venditore Specialista Mondo Porte e Finestre, Venditore Specialista Mondo Cucina, Venditore Specialista Mondo Cucina, Venditore Specialista Mondo Porte e Finestre, Addetto Supply Chain, Capo Settore Supply Chain, Venditore Specialista Mondo Comfort, Venditore Specialista Mondo Comfort, Hostess e Steward Relazione Cliente (Part-time), Allievo manager di negozi. I requisiti variano in base alla figura professionale richiesta.

Store di Belpasso, le figure cercate

Per il punto vendita di Belpasso si cercano le seguenti figure: Consiglieri di Vendita di Reparto, artigiani professionisti e architetti.

Come presentare la candidatura

Gli interessati potranno presentare la candidatura nell’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro. Una volta proceduto alle selezioni, le offerte verranno tolte dal sito.

