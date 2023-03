MediaWorld cerca personale a Palermo e Catania, i profili richiesti

MediaWorld cerca personale in Sicilia ed in particolare a Palermo e Catania. La catena di negozi specializzata nella vendita di tv, telefoni e dispositivi tecnologici per la casa e per l’ufficio, ha bisogno di alcune figure professionali da inserire in alcuni store delle due province.

I profili richiesti a Palermo e a Catania

Mediaworld, sia per i punti vendita della provincia di Palermo che per quella di Catania cerca addetti vendita/logistica magazziniere caratterizzati da passione per la vendita e attitudine al problem solving; ottime doti di comunicazione e di relazione con il cliente; flessibilità, disponibilità e approccio proattivo; forte spirito di squadra. Il contratto proposto è part-time, a tempo determinato, con disponibilità a lavorare su turni e nei weekend.

Come presentare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nell’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro. Se al momento non ci sono posizioni aperte in linea con il profilo, ciascuno può inviare la candidatura spontanea: l'azienda contatterà la persona nel caso si aprano posizioni in linea con le caratteristiche.

La selezione

Le selezioni per lavorare negli store MediaWorld sono articolate in diverse fasi. Per prima cosa, si valutano le candidature pervenute online. Le figure che risultano di maggior interesse per l’azienda passano, poi, alla successiva fase di valutazione che viene curata direttamente dagli specialisti delle risorse umane o dal direttore di punto vendita, in cui vengono considerate varie caratteristiche dei candidati, quali ad esempio l’interesse per il mondo dell’elettronica, l’orientamento al cliente e la disponibilità alla mobilità territoriale.

