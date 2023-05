Enel cerca personale a Catania: le figure richieste e come presentare la domanda

L’Enel cerca personale in Sicilia, ed in particolare a Catania. Si tratta di assunzioni a tempo indeterminato e pieno che riguardano le figure di product specialist, O&M solar specialist e un market analyst. I primi due profili saranno impiegati nel 3Sun presso l'impianto di produzione di moduli fotovoltaici del gruppo Enel Green Power, denominato "La Fabbrica del Sole", nato a Catania, nel cuore del Mar Mediterraneo, nel 2010 e uno dei più grandi impianti di produzione fotovoltaica in Europa.

Product specialist, cos'è

Lo specialista di prodotto è responsabile di supportare l'esecuzione della strategia di lancio sul mercato dei prodotti 3Sun e garantire il successo del prodotto. Inoltre, dovrebbe supportare il team di innovazione di 3Sun con lo sviluppo e l'implementazione della roadmap del prodotto rappresentando le esigenze del cliente. Comprendere le specifiche e il potenziale della tecnologia Hjt Solar di 3Sun e delle sue piattaforme di produzione; valuta la concorrenza del mercato confrontando i prodotti 3SUN con quelli della concorrenza; ricerca, analizza e acquisisce i requisiti dei clienti e del mercato per supportare lo sviluppo della roadmap del prodotto. Dovrà, inoltre, analizzare i dati di mercato per supportare lo sviluppo di una strategia go to market: dal posizionamento del prodotto allo sviluppo delle strategie di vendita, fino alla definizione dei piani di comunicazione del marketing di prodotto; sviluppare informazioni di mercato per identificare i clienti target, i buyer personas, i processi e i criteri di acquisto; sviluppare la proposta di valore del prodotto insieme ai team di innovazione e marketing; formare il team di vendita per quanto riguarda i dettagli e le specifiche del prodotto, la proposta di valore del prodotto, le applicazioni del prodotto e il benchmark del prodotto rispetto alla concorrenza; fornire e convalidare contenuti per materiale collaterale di marketing come schede tecniche, brochure tecniche, white paper e altro.

I requisiti

Il candidato dovrà possedere laurea in ingegneria o scienze con almeno 3 anni di esperienza rilevante; esperienza con prodotti tecnici in un ambiente di produzione; esperienza in ricerca e sviluppo o produzione / operazioni; buona conoscenza del pacchetto software Microsoft Office (Word, Excel e Power Point); comprensione della tecnologia fotovoltaica e dell'industria solare sarà considerata un vantaggio Competente in inglese e italiano. Altre lingue europee saranno considerate un plus. La data di scadenza per la presentazione della domanda è 8 giugno 2023.

O&M solar specialist, cos'è

L‘unità O&M Solar Italy ricerca una figura professionale esperta della tecnologia degli inverter solari. L'O&M solar specialist dovrà pertanto supportare l’unità Italy sugli aspetti tecnici riguardanti gli inverter per massimizzare la produzione e ottimizzare le performance degli impianti, conducendo attività di troubleshooting e fault diagnosis degli inverter, attraverso analisi dati da remoto e sopralluoghi in sito, nonché interfacciandosi con i fornitori inverter; supportare i colleghi dell’unità di Operation durante il processo di start-up e hand over degli impianti; Condurre attività di Root Cause Analysis (secondo IEC 62740) e di identificazione di possibili miglioramenti degli inverter e/o cabine, valutando il miglior trade-off tecnico economico; aiutare attraverso training on the job sugli inverter i supervisori di impianto e i colleghi dell’unità di Operation impegnati sui vari progetti; redigere specifiche tecniche e linee guida, nonché collaborare con i colleghi di Engineering & Construction per migliorare i processi e le specifiche tecniche sugli inverter utilizzate già nella fase di design e costruzione; valutare le scelte progettuali degli inverter per i nuovi impianti in fase di sviluppo, condividendo, anche con i dipartimenti di Business Development e di Engineering & Construction, eventuali problematiche tecniche, possibili soluzioni alternative e indicazioni per la strategia di logistica.

I requisiti

Il candidato dovrà possedere: laurea magistrale in ingegneria elettrica, elettrotecnica, elettronica, energetica; ottima conoscenza della tecnologia solare e degli inverter solari; conoscenza normative Iec e normative sulla sicurezza; ottima conoscenza del pacchetto Ms Office (Project, Excel, Word, Powerpoint); conoscenza base delle architetture di rete e dei protocolli di comunicazione (plus); conoscenza della lingua inglese: intermediate level. La data di scadenza per la presentazione della domanda è 2 giugno 2023.

Market Analyst, cos'è e i requisiti

L’Enel cerca anche un Market Analyst, che avrà il compito di monitorare le tendenze del mercato. Per svolgere questa mansione sono necessari dei requisiti: laurea magistrale in economia o settori affini; ottima conoscenza del settore; capacità di raccogliere e sintetizzare dati da una varietà di fonti, compresi i rapporti di ricerche di mercato e le pubblicazioni del settore e le fonti di dati pubblici; forti capacità analitiche e capacità di interpretare set di dati complessi. La data di scadenza per la presentazione della domanda è 8 giugno 2023.

Come candidarsi

Per presentare la propria candidatura occorrerà collegarsi al sito dell'Enel, andare sull'apposita pagina degli annunci e selezionare il profilo per il quale si vuole presentare la domanda.

