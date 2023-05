Teatro Bellini di Catania: tre assunzioni in scadenza, l'ente cerca anche nuove hostess per gli spettacoli

È in scadenza l’opportunità di essere assunti dall’ente lirico teatro Bellini di Catania. Il 28 aprile scorso, infatti, sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale tre bandi di concorso per la copertura di un posto di funzionario di livello A come direttore amministrativo, un posto di funzionario amministrativo di livello B come capo settore appalti e un posto di funzionario amministrativo, sempre livello B, come capo settore del personale.

Ma le selezioni non finiscono qui. Il teatro Bellini deve anche affidare il servizio di hostess attraverso il Mepa (il mercato elettronico della pubblica amministrazione). La scadenza, per la ricerca di maschere per l'assistenza agli spettatori nelle rappresentazioni programmate dall'ente, è fissata per il 24 giugno 2023. Scade invece, il 9 giugno 2023, il termine per l’affidamento della fornitura degli allestimenti scenici per l’opera “I Puritani”.

Tutte le procedure si possono consultare sul sito dell’ente lirico, all’indirizzo https://www.teatromassimobellini.it/bandi-e-concorsi/

