Asp Catania, concorso per 36 posti da dirigente medico: i profili cercati, come presentare la domanda

L'Asp di Catania ha bandito un concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di 36 dirigenti medici specializzati in varie discipline. Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 53 del 14 luglio scorso: c'è tempo fino al 13 agosto per presentare la domanda di partecipazione.

IL BANDO

I profili cercati

I posti messi a concorso dall'Asp di Catania sono così suddivisi: 4 posti di dirigente medico disciplina anatomia patologica; 1 posto di dirigente medico disciplina audiologia; 16 posti di dirigente medico disciplina cardiologia; 2 posti di dirigente medico disciplina malattie infettive; 5 posti di dirigente medico disciplina neurologia; 1 posto di dirigente veterinario disciplina igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche; 7 posti di dirigente veterinario disciplina sanità animale.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; idoneità psico-fisica allo svolgimento del lavoro; nessuna condanna penale; nessun licenziamento da Pubblica Amministrazione; laurea in Medicina e Chirurgia per il profilo medico; laurea in Medicina Veterinaria per il profilo professionale Veterinario; specializzazione nella disciplina oggetto di concorso; iscrizione al relativo albo di appartenenza.

Le prove

Per tutte le figure professionali sono previste tre prove d’esame: scritta, pratica e orale. La prima è una relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa. La prova pratica riguarda tecniche e manualità peculiari della disciplina. Deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

La prova orla verterà sulle materie inerenti la disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Come presentare la domanda

Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 13 agosto 2023 in via telematica utilizzando la specifica applicazione informatica sul sito www.aspct.it.