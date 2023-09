Il Policlinico di Catania cerca 4 coadiutori amministrativi: l'avviso del Centro per l'impiego

Il Centro per l'Impiego di Catania ha pubblicato un avviso per la selezione di quattro addetti agli affari generali con profilo professionale di coadiutore amministrativo da impiegare presso il policlinico G. Rodolico - San Marco. La selezione, così come riporta il portale liveconcorsi.it, è rivolta a chi è iscritto al Centro per l’impiego ed finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato.

L'AVVISO PER 4 COADIUTORI AMMINISTRATIVI

Le mansioni

Ai lavoratori vengono richieste conoscenze tecniche nonché attività amministrative semplici con l’ausilio di idonee attrezzature e tecnologie informatiche; svolgono mansioni di lavoro d’ufficio e di supporto amministrativo, trascrivono dati su computer e correggono documenti, preparano lettere e documenti di natura ordinaria, effettuano calcoli e semplici rendicontazioni statistiche, forniscono al pubblico informazioni e servizi connessi alle attività dell'organizzazione per cui operano, compreso attività di sportello, registrano, elaborano, selezionano, classificano e archiviano le informazioni, eseguono fotocopie e fax di documenti, rispondono alle richieste telefoniche o telematiche direttamente o inoltrandole alla persona interessata, gestiscono la posta in entrata e in uscita.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego: cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione Europea, oppure cittadinanza di uno stato diverso da quelli appartenenti all’unione europea; età non inferiore a 18 anni; possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola media inferiore) e l’adempimento dell’obbligo scolastico; possesso di competenze informatiche di base con certificazione digitale ICT di base valida per l’accesso nella Pubblica Amministrazione, riconosciuta a livello internazionale e/o europeo e rilasciata da organi accreditati, accertante la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche; aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e di avere sottoscritto il patto di servizio

personalizzato presso il Centro per l’Impiego di Catania in data antecedente a quella di pubblicazione del presente avviso; godimento dei diritti civili e politici; non essere stato escluso dall’elettorato attivo; essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo (L.226/2004); non aver riportato condanne penali passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici, né essere sottoposto a misure che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con la P.A.; non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per insufficiente rendimento ovvero decaduto da un impiego; idoneità fisica all’impiego.

Le prove

I candidati avviati a selezione saranno sottoposti a prova pratico-attitudinale volta ad accertare esclusivamente l’idoneità degli stessi allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica e profilo professionale da ricoprire presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico - San Marco” di Catania. Nella procedura di selezione è esclusa qualsiasi valutazione comparativa o emulativa. L’Amministrazione richiedente si riserva di accertare l’idoneità fisica e la veridicità dei requisiti all’impiego ed allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo professionale, nei modi di legge, prima dell’assunzione.

Come presentare la domanda

Gli interessati che intendono candidarsi alla selezione dovranno presentare domanda di partecipazione, dalle ore 9 del 18 settembre alle ore 23:59 del 20 settembre, utilizzando il modulo allegato all'avviso, allegando copia del documento di riconoscimento in corso di validità. I candidati dovranno presentare le domande personalmente o in alternativa a mezzo pec presso il servizio IX Centro per l'impiego di Catania in via Nicola Coviello n. 6. Giorni di presentazione adesione: lunedì 18/09 dalle ore 09:00 alle 12:30.; martedì 19/09 dalle ore 09:00 alle ore 12:30; mercoledì 20/09 dalle ore 09:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle 16:30. Requisiti diploma di scuola media inferiore.