Università di Catania, concorso per ricercatori: i requisiti e il bando

Un concorso per ricercatori è stato bandito dall'Università di Catania. Si tratta di assunzione a tempo determinato della durata di 3 anni, presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Catania. Questo contratto riguarda l’espletamento di attività di ricerca, didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti.

IL BANDO

I requisiti

Sono ammessi a partecipare alla selezione i soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero ovvero del diploma di specializzazione. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di selezione i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio. Sono esclusi dalla partecipazione anche coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore di prima o di seconda fascia appartenente al dipartimento di afferenza, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo. Altri esclusi dalla partecipazione, coloro che sono o sono stati titolari degli assegni di ricerca e dei contratti, intercorsi con l'Ateneo di Catania o anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente r 12 anni, anche non continuativi.

Le prove

La procedura di selezione si svolgerà secondo le seguenti modalità: valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e i parametri riconosciuti anche in ambito internazionale. A seguito della valutazione preliminare, i candidati, comparativamente più meritevoli, in misura pari al 10% del numero degli stessi s comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione, con la commissione, dei titoli e della produzione scientifica.

Come presentare la domanda

La domanda di ammissione alla procedura di selezione deve essere prodotta in via telematica, entro le ore 12 del 28 settembre, utilizzando una specifica applicazione informatica, alla pagina http://concorsi.unict.it.