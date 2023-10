Ospedale Cannizzaro di Catania, un posto stabile ad altri 25 precari

Prosegue la stabilizzazione del personale precario in servizio all'ospedale Cannizzaro di Catania. Con una delibera di ieri, 20 ottobre, il commissario straordinario Salvatore Giuffrida (nella foto sotto) ha disposto la nomina a tempo indeterminato di 25 unità appartenenti a vari profili: 22 infermieri, un fisioterapista, un tecnico di radiologia e un tecnico di laboratorio biomedico. Si tratta di personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa per la valorizzazione della professionalità impegnate nelle aziende sanitarie ed ospedaliere anche durante l’emergenza Covid. Lo rende noto la stessa Azienda ospedaliera.

I dipendenti ora stabilizzati avevano risposto all’avviso interno rivolto al personale precario del ruolo sanitario e degli operatori socio-sanitari, pubblicato nel corso del 2022. Dopo le precedenti tornate che hanno permesso il passaggio a tempo indeterminato di decine fra medici e personale del comparto, ora la stabilizzazione è stata applicata ad altri operatori in possesso dei requisiti utili al superamento del precariato.