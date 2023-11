Ai «Carboni Ardenti» in stile mondiale

Una meta imperdibile a Catania per chi ama la pizza. Passione, innovazione e qualità e il talento mondiale di Carmelo Carbone che diventa arte. La pizzeria non poteva che chiamarsi «Carboni Ardenti». È sufficiente dire che si può scegliere tra tredici impasti: Kamut, farro cinque cereali, sette cereali, timilia, integrale, carbone vegetale, Gluten Free, Gluten Free integrale, Gluten Free carbone vegetale, Gluten Free multicereali. Un paradiso degli amanti del piatto italiano più apprezzato al mondo.

Una passione, quella di Carmelo Carbone nata da giovanissimo, coltivata e nutrita di interesse, studio, passione e desiderio costante di migliorarsi. Una storia che comincia da lontano.

Carmelo aveva 14 anni e lavorava come fattorino presso una pizzeria del centro di Catania per diventare da adulto uno dei pizzaioli ufficiali a casa Sanremo 2022 (appuntamento tra i più seguiti). Un percorso straordinario, che ha ricevuto il giusto riconoscimento. Ma Carmelo Carbone conosce bene la gavetta: faceva il «porta pizze», ma tra una consegna e l'altra, i suoi occhi osservavano con curiosità la preparazione degli impasti, i passaggi che portavano alla cottura, la scelta degli ingredienti. Fin da ragazzo ha coltivato la passione per un preparato d’eccellenza, artigianale al cento per cento, con la massima attenzione anche per i celiaci. Carpe diem, è il caso di dire. Carmelo Carbone è stato bravo a cogliere l’attimo, si è fatto trovare pronto perchè la sua scalata nel mondo della pizza è legata al destino: all'interno del locale per cui lavorava, si liberò un posto come aiutante pizzaiolo, una circostanza che divenne una grande opportunità. Dopo tanti anni di sacrifici, a 27 anni ha aperto la sua pizzeria a Catania in zona Cibali, «Carboni Ardenti». Da lì una scalata costante da studioso del gusto. «La passione per la pizza per me è diventata uno stile di vita - dice Carmelo Carbone - portandomi a vincere diverse competizioni nazionali e mondiali. Soddisfazioni? Tantissime come il successo come campione mondiale della pizza bianca gluten free».

Qual è il segreto di una pizza digeribile? «Sicuramente l'impasto - prosegue Carmelo Carbone -. Seguendo delle metodologie antiche, misceliamo tre tipi di farine, usiamo lievito madre e una maturazione di 24h. Questo fa sì che la nostra pizza sia leggera e digeribile. Anche chi ha problemi di intolleranze alimentari può gustarsi tranquillamente la sua pizza elaborata con farine prive di glutine. La pizza ha molteplici odori, ma quello del basilico è il migliore».

Nella foto Carmelo Carbone