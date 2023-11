Volotea annuncia due nuove tratte all'aeroporto di Comiso: voli per Torino e Verona

Dal prossimo 21 marzo sarà operativo il volo Comiso-Torino e Comiso-Verona. Ad annunciarlo Volotea che così amplia l'offerta in Sicilia. I voli da Torino verso Comiso e Verona-Comiso hanno frequenza bisettimanale, il giovedì e la domenica.

Nel 2024 saranno 94 le destinazioni italiane e con queste due nuove rotte, Volotea aggiunge l’aeroporto di Comiso al suo portfolio di scali siciliani in cui già opera e quindi si aggiunge a Catania, Lampedusa, Palermo e Pantelleria.

Il collegamento dallo scalo siciliano alla volta di Verona avrà un’offerta complessiva di oltre 22.000 posti in vendita e 128 voli, e di Torino, con più di 16.000 posti offerti e 94 voli.

“Siamo molto felici di poter annunciare l’inizio della nostra collaborazione con l’aeroporto di Comiso, il 22° scalo in cui sono disponibili i nostri voli in Italia – ha fatto sapere Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea -. I nuovi collegamenti permetteranno a tutti i viaggiatori della Sicilia di raggiungere facilmente le città d’arte di Verona e Torino e, allo stesso tempo, i passeggeri in partenza da queste due città potranno già pensare alle prossime vacanze estive, scegliendo il comodo aeroporto di Comiso per visitare le splendide spiagge del sud della Sicilia”.

L'aeroporto di Comiso in passato, soprattutto nei giorni successivi all'incendio allo scalo di Catania, era stato indicato come uno scalo da sfruttare maggiormente per il traffico di passeggeri sia a livello nazionale che internazionale.