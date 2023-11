Azienda metropolitana trasporti di Catania, concorsi per autisti e ausiliari del traffico: i bandi

L’azienda metropolitana trasporti e sosta Catania Spa ha indetto i bandi per selezionare 37 risorse per autisti e ausiliari del traffico. I contratti saranno a tempo indeterminato. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 12 dicembre.

BANDO AUTISTI

BANDO AUSILIARI TRAFFICO

I concorsi all'Amts

I due concorsi sono rivolti a: 8 autisti addetti al servizio di rimozione forzata auto con profilo professionale di collaboratore di esercizio, area professionale 3, area operativa esercizio, parametro 129 del CCNL autoferrotranvieri; 29 ausiliari del traffico con profilo professionale di operatore qualificato della mobilità, area professionale 3, area operativa servizi ausiliari per la mobilità, parametro retributivo 151 del Ccnl autoferrotranvieri.

I requisiti

Per accedere alle due procedure selettive è necessario avere i seguenti requisiti generali: cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea o cittadinanza di uno Stato diverso da quelli appartenenti all’Unione europea, così come prevede la legge; iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; posizione regolare rispetto agli obblighi di leva e degli obblighi di servizio militare per i candidati di sesso maschile nati prima del 31/12/1985; non aver a proprio carico condanne penali, anche non definitive, per reati non colposi classificati quali delitti contro la Pubblica Amministrazione, delitti contro l’ordine pubblico, delitti di comune pericolo mediante violenza, delitti contro la libertà sessuale, delitti contro la persona, delitti contro il patrimonio, delitti in materia di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope, anche in forma associativa; non avere a proprio carico provvedimenti di prevenzione o di altre misure che escludono l’accesso ai pubblici impieghi o provvedimenti, emessi da una pubblica amministrazione o da enti o società di erogazione di servizi pubblici, di destituzione o di dispensa per scarso rendimento o per motivi disciplinari o di licenziamento o di decadenza dall’impiego per aver conseguito un impiego pubblico con documenti falsi ovvero viziati da invalidità insanabile; accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel presente bando, nel “Regolamento per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione e inserimento del personale” e nei regolamenti interni di Amts Catania Spa.

I requisiti specifici

I candidati devono essere in possesso di alcuni requisiti specifici. Gli autisti devono avere diploma di scuola secondaria di primo grado (c.d. scuola media inferiore); patente di guida C con un residuo non inferiore a 10 punti (art. 126-bis del Codice della strada) ed il certificato di abilitazione professionale CQC merci (Carta di Qualificazione del Conducente) con un residuo non inferiore a 10 punti, entrambi in corso di validità; idoneità fisica e psico-attitudinale necessaria per l’efficiente svolgimento continuativo ed incondizionato delle mansioni di conducente di veicoli per i quali è richiesto il possesso della patente C, in base alle vigenti disposizioni di Legge, requisito da accertarsi anche in sede di visite pre-assuntive. Gli ausiliari del traffico, invece, il diploma di scuola secondaria di secondo grado (c.d. scuola superiore);

patente di guida per la conduzione di ciclomotori aventi cilindrata superiore a 125 cc. e per la conduzione di autoveicoli (categoria “B” o superiore) in corso di validità; idoneità psico-fisica piena ed incondizionata all’espletamento delle mansioni di ausiliario del traffico di cui alla selezione, requisito da accertarsi anche in sede di visite pre-assuntive.

Come presentare la domanda

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 12 dicembre unicamente con modalità telematica tramite il sito dell'azienda.