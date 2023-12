Ospedale Garibaldi, concorso per fisioterapisti: i requisiti, come presentare la domanda

L'Arnas Garibaldi di Catania ha indetto un concorso per fisioterapisti. La selezione prevede l’assunzione di 7 risorse da impiegare con contratto a tempo indeterminato – area dei professionisti della salute e dei funzionari.

IL BANDO

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea oppure di altre categorie, previste dal bando; idoneità fisica all’impiego; non essere stati esclusi dall’elettorato attivo; assenza dispensa dall’impiego presso una amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi viziati da invalidità non sanabile; la partecipazione al presente concorso non è soggetta ai limiti d’età, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti norme in tema di collocamento a riposo; laurea di primo livello in fisioterapia abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista – classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione (L/SNT2) – oppure diploma universitario di fisioterapista — diploma conseguito in base al precedente ordinamento, riconosciuto equipollente; iscrizione al relativo ordine professionale.

Le prove

Qualora il numero di domande di partecipazione fossero notevoli si potrà effettuare una preselezione. La selezione dei candidati avverrà mediante la valutazione dei titoli e il superamento di tre prove d’esame – una scritta, una pratica ed una orale. La prova scritta consisterà nello svolgimento di un elaborato attinente al profilo di Fisioterapista e potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla. La prova pratica riguarderà l’esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta. La prova orale, infine, verterà sulle materie della prova scritta, oltre che sull’accertamento della conoscenza a livello almeno iniziale della lingua inglese e dell’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata, esclusivamente con modalità telematica, entro il 4 gennaio 2024.