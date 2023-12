Comune di Catania, assunti altri 38 autisti per i bus dell'Amts

Sono trentotto i nuovi autisti dell’Azienda metropolitana trasporti e sosta Catania spa assunti a tempo indeterminato dalla partecipata del Comune, grazie allo scorrimento della graduatoria per soli titoli ed esperienza, che ha già permesso all’Amts, dal 2021 a oggi, di assumere 78 nuove unità da impiegare sulle tratte urbane.

«L’amministrazione comunale vi dà il benvenuto - ha detto ai nuovi assunti il sindaco Enrico Trantino incontrandoli in municipio - e vi augura buon lavoro. Siete parte integrante della squadra del Comune di Catania e dell’Amts, in prima linea a contatto con la gente. Gli autobus sono il mezzo migliore per far conoscere e vivere la città. Un abbraccio particolare lo voglio dare a quei lavoratori che rientrano a Catania dopo anni di permanenza fuori e con questo concorso meritocratico tornano nella loro terra. Auspico che accoglierete con un sorriso gli utenti e la gente che incontrerete e i cittadini, da parte loro, devono rispettare sempre il vostro servizio».

«Siamo molto contenti di accogliervi in azienda - ha detto l’amministratore unico di Amts, Giacomo Bellavia - e di darvi il benvenuto con le massime autorità cittadine. Grazie anche al vostro contributo andiamo a potenziare ulteriormente il nostro servizio di trasporto pubblico locale e quel modello di mobilità sostenibile che stiamo applicando alla nostra città. Questa è la terza chiamata che facciamo per scorrimento di graduatoria, incrementando così il profilo di azienda sana già confermato anche economicamente».

Nel video parlano due neoassunti e l’amministratore unico di Amts, Giacomo Bellavia