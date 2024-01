Università di Catania: concorso per 43 amministrativi, i requisiti e il bando

L’Università degli studi di Catania ha indetto un concorso per amministrativi. Sono 43 i posti di lavoro messi a disposizione e chi verrà selezionato sarà inquadrato nella Categoria C/C1 dell’area amministrativa, con contratti a tempo indeterminato.

IL BANDO

Il ruolo degli amministrativi

Chi verrà selezionato dovrà occuparsi di diverse attività e procedure: istruttoria di pratiche relative a procedimenti e processi amministrativi, ivi compreso il trattamento di documentazione cartacea e digitale; supporto alla predisposizione e gestione di atti / provvedimenti e documenti di natura amministrativa e/o contabile; raccolta ed elaborazione dati e informazioni, anche mediante l’utilizzo di applicativi e database informatici interni ed esterni, predisposizione di report; gestione di flussi documentali e archivi; rapporti con l’utenza interna/esterna.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso di alcuni requisiti: cittadinanza italiana o possesso di altra condizione prevista nel bando; età non inferiore ai 18 anni e non superiore a quella prevista per il collocamento a riposo d’ufficio; idoneità fisica all’impiego al quale la selezione si riferisce; diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da scuole o istituti statali, parificati o legalmente riconosciuti;

godimento dei diritti civili e politici; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni oppure per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile; non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione (coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale ne danno notizia al momento della candidatura). Tredici posti sono riservati ai volontari delle forze armate.

Come presentare la domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica, entro le ore 12 dell'8 febbraio 2024, collegandosi al sito dell'università e selezionando nel campo “Tipologia di concorso” la voce “Personale Tecnico-Amministrativo a tempo indeterminato”.