Ferrovia circumetnea: concorsi per diplomati e laureati, 20 posti di lavoro

La Ferrovia circumetnea di Catania ha pubblicato 7 concorsi per 20 posti di lavoro. Si tratta di varie figure professionali da inquadrare a tempo indeterminato presso la gestione governativa Ferrovia circumetnea di Catania. I titolo di studio richiesti sono il diploma o la laurea a seconda del concorso. I posti I 20 posti sono così suddivisi: un coordinatore di ufficio unità organizzativa risorse umane-paghe e contributi IL BANDO Tre posti di addetto all’esercizio, di cui uno riservato al personale dipendente a tempo indeterminato della Ferrovia circumetnea, con anzianità di servizio non inferiore a due anni, in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso IL BANDO Un posto di coordinatore di ufficio protocollo-archivio-servizi ausiliari IL BANDO

Un posto di capo unità organizzativa tecnica unità organizzativa negoziale-acquisti-gestione scorte IL BANDO Nove posti di specialista tecnico ingegnere/architetto area civile, di cui quattro riservati al personale dipendente a tempo indeterminato della Ferrovia circumetnea, con anzianità di servizio non inferiore a due anni, in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso IL BANDO Quattro posti di specialista tecnico ingegnere area tecnologie, di cui due riservati al personale dipendente a tempo indeterminato della Ferrovia circumetnea, con anzianità di servizio non inferiore a due anni, in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso IL BANDO Un posto di specialista amministrativo unità organizzativa contabilità-bilancio-controllo di gestione IL BANDO