Osservatorio astrofisico di Catania, concorso per collaboratore tecnico: il bando

L'Istituto nazionale di astrofisica ha pubblicato un bando di concorso, per titoli ed esami, per collaboratore tecnico degli enti di ricerca. Si tratta di un inquadramento con VI livello professionale, con contratto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, della durata di 12 mesi, per lo svolgimento delle attività previste dal Progetto denominato TestingWFInstrumentOnSky_Instrumentssetup. La sede di lavoro è l'osservatorio astrofisico di Catania.

IL BANDO

I compiti

Sono due le posizioni per cui concorrere. Una è quella tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati e le attività da svolgere sono: collaborazione alla acquisizione e messa in opera degli strumenti informatici per la gestione della strumentazione acquisita con l’azione ATT6301; installazione della componente informatica per la predisposizione di quanto richiesto per la messa in produzione del servizio “Open Access” del laboratorio realizzato. Per quanto riguarda la seconda posizione (MEC) che riguarda l'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati e il supporto elettronico/elettromeccanico per la manutenzione di telescopi, le attività da svolgere sono: collaborazione alla selezione ed acquisizione della strumentazione elencata nell’azione ATT6301; collaborazione nella supervisione in itinere di tutte le attività di controllo e verifica della strumentazione acquisita, la cui produzione è prevista in base a specifiche tecnico/scientifiche (non pronte sul mercato); supervisione delle fasi di test ed installazione e conseguente collaudo.