Asp Catania, concorso per 14 dirigenti medico: i requisiti

L'Asp di Catania ha pubblicato 14 procedure concorsuali per soli titoli, con assunzione diretta a tempo determinato, per medici specialisti. Attraverso l’istituzione di questo bando si mira a colmare la grave carenza di Dirigenti medici delle varie discipline nei diversi presidi ospedalieri, al fine di garantire il mantenimento dei Lea assistenziali.

Le figure cercate

Sono diverse le figure cercate: anatomia patologica; anestesia e rianimazione; cardiologia; chirurgia generale; ginecologia ed ostetricia; malattie infettive; medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza; medicina interna; medicina trasfusionale; neonatologia; neurologia; organizzazione servizi sanitari di base; ortopedia e traumatologia; pediatria.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso di: diploma di laurea in medicina e chirurgia; specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso o disciplina equipollente; iscrizione all’ordine dei medici. Possono partecipare alla selezione i medici in formazione specialistica iscritti a partire dal secondo anno del relativo corso, e collocati in graduatoria separata. Per loro, l’eventuale conferimento dell’incarico, sarà subordinato al conseguimento del titolo di specializzazione e al previo scorrimento della graduatoria dei medici già specializzati alla data di scadenza dell’avviso.