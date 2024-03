C'è siccità, ma arrivano le cartelle esattoriali per l'acqua: sale l'ira dei produttori agrumicoli della Piana di Catania

Centinaia di imprenditori agricoli della Piana di Catania e del consorzio arancia rossa di Sicilia Igp, nell’ultima settimana hanno ricevuto dall’Agenzia delle entrate avvisi di pagamenti per migliaia di euro, dovuti, secondo l’ente di riscossione, dagli agricoltori ai consorzi di bonifica siciliani per «miglioramento fondiario, esercizio e manutenzione opere irrigue per l’anno 2023». Lo afferma il presidente del consorzio Gerardo Diana.

«Sembra uno scherzo di cattivo gusto - dice - ma è la verità. Siamo l’unica regione europea contrassegnata dal bollino rosso per la siccità. Il presidente della Regione Siciliana ha deciso di dichiarare lo stato di calamità naturale causa “siccità severa” e veniamo da un anno di assoluta carenza di acqua, durante il quale abbiamo dovuto fare fronte a enormi difficoltà. Nella stagione in corso, molti di noi hanno dovuto affrontare esborsi straordinari per riuscire a garantire alle coltivazioni l’acqua necessaria per salvare gli agrumeti e la produzione di arancia rossa. E adesso, anziché aiuti riceviamo mazzate», afferma il presidente.