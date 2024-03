Ad Acireale muore improvvisamente Luigi Sorce, revisore dei conti

Si è spento all'età di 57 anni per un malore improvviso, Luigi Sorce, componente del collegio dei revisori dei conti del Comune di Acireale. Originario di Mussomeli, aveva ottenuto incarichi di consulenza in diversi comuni siciliani. Il sindaco Roberto Barbagallo e i componenti della giunta, il presidente Michele Greco con tutto il consiglio comunale, in una nota, si uniscono al cordoglio dei familiari: «Siamo attoniti di fronte a un evento tanto improvviso e ci stringiamo ai suoi familiari e amici. Rivolgiamo a lui un pensiero di profonda stima per le grandi doti professionali e umane. La città di Acireale porge le più sentite condoglianze ai suoi cari».

Il presidente del collegio dei revisori dei conti di Acireale, Carlo Cittadino, commenta così la notizia: «Riceviamo con grande tristezza la notizia della scomparsa del dottore Luigi Sorce, uno dei membri più stimati e preparati del collegio dei revisori dei conti della città di Acireale. La sua perdita lascia un vuoto profondo. Sorce era non solo un professionista impeccabile, ma anche una persona sempre disponibile e solare, capace di affrontare anche i compiti più impegnativi con il sorriso sulle labbra. La sua mancanza sarà sentita profondamente da tutti noi. Le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari». Sui social anche il cordoglio del Comune di Barcellona Pozzo di gotto: «Il sindaco Pinuccio Calabrò e gli assessori della giunta esprimono profondo cordoglio e sono vicini al dolore dei familiari per la prematura scomparsa di Luigi Sorce, revisore dei conti del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto».