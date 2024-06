Comune di Catania, concorsi per 28 istruttori tecnici e 80 agenti di polizia municipale: i bandi

Il Comune di Catania ha pubblicato due bandi di concorso pubblico per titoli ed esami, 80 agenti di polizia municipale e 28 istruttori tecnici. Si tratta di contratti a 30 ore a tempo indeterminato. La domanda di partecipazione alla procedura dovrà pervenire solo in via telematica, entro le ore 23.59 del 24 giugno 2024.

Da trenta anni il Comune di Catania non bandiva concorsi per il personale del comparto funzioni locali. La previsione delle 108 assunzioni complessive è contenuta nel Piano 2024-2026, approvato dalla giunta comunale lo scorso 24 aprile.

Concorso istruttore tecnico, i requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dai cittadini dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e dei cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; maggiore età e non superamento del limite massimo di età previsto dalle norme vigenti per il collocamento a riposo; godimento dei diritti civili e politici, ovvero non essere incorso in alcuna delle cause che ne impediscono il possesso (per le/i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al Paese di cittadinanza); non essere esclusi dall’elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale; non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una Pubblica Amministrazione; non avere in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale; possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado di Geometra o Perito Edile o Costruzioni, Ambiente e Territorio, conseguito a seguito di un corso di studi quinquennale, presso Istituti Tecnici Statali o Scuole legalmente riconosciute a norma dell’ordinamento vigente.