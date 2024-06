Caldo nei cantieri, la Filca Cisl scrive al prefetto di Catania: «Subito la sospensione dell'attività nelle ore di punta»

«Chiediamo che vengano immediatamente emesse le ordinanze comunali per applicare le misure urgenti contro il caldo nei cantieri edili per garantire e tutelare l’incolumità dei lavoratori dallo stress termico». Lo affermano in una nota congiunta il segretario regionale della Filca Cisl Sicilia, Paolo D’Anca, e il segretario provinciale della Filca Cisl Catania, Pippo Famiano, che hanno inviato una lettera al prefetto di Catania per chiedere l’applicazione urgente delle misure per fronteggiare l’emergenza caldo nei cantieri edili.

«In tutto il territorio catanese - aggiungono i due sindacalisti della Cisl - ci sono migliaia di cantieri, sia pubblici che privati, e altrettanti lavoratori che quotidianamente operano all'aperto, esposti alle condizioni climatiche che mettono seriamente a rischio la salute dei lavoratori. Le temperature estive, spesso superiori ai 35 gradi, rappresentano un pericolo concreto. Il decreto legislativo 148/2015 e una nota Inps e Inail del luglio 2022 hanno stabilito chiaramente che quando la temperatura raggiunge i 35 gradi, le attività nei cantieri devono essere sospese se non vengono adottate misure d’intervento ad hoc per mitigare il rischio». Norme che, secondo la Cisl, «tuttavia non sono sufficienti se non accompagnate da un'azione coordinata e incisiva sul territorio. È urgente, pertanto, che tutte le istituzioni coinvolte si attivino per adottare misure preventive e di protezione efficaci e siamo pronti ad avviare un dialogo con i rappresentanti di Ance territoriali per discutere anche sulla variazione della programmazione dell’orario di lavoro anche in vista di tutta la stagione estiva per garantire il proseguimento del lavoro nei cantieri».