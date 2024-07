Università di Catania, concorso per tecnologi: il bando, come partecipare

L'università di Catania ha pubblicato un bando per tecnologi. Si tratta di una selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre tecnologi di secondo livello, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (durata diciotto mesi), e orario di lavoro a tempo pieno, per un impegno pari a trentasei ore medie settimanali nel trimestre, per attività di supporto tecnico e amministrativo nell'ambito del progetto Samothrace - Sicilian Micro and Nano Technology Research and Innovation Center - finanziato nell'ambito del PNRR, Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 «Istruzione e ricerca».

IL BANDO

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana (sono equiparati ai/alle cittadini/e italiani/e gli/le italiani/e non appartenenti alla Repubblica); sono altresì ammessi a partecipare i/le cittadini/e degli Stati membri della Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i/le cittadini/e di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato/a ovvero dello status di protezione sussidiaria; maggiore età. Occorre l'idoneità fisica all’impiego al quale la selezione si riferisce.