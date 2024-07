Tecnologia per le energie rinnovabili: la giapponese Yokogawa acquisisce la BaxEnergy di Acireale

Nuovi investimenti in Sicilia per lo sviluppo delle energie rinnovabili. La giapponese Yokogawa, leader mondiale nel settore dell’automazione industriale e delle soluzioni di controllo distribuito, acquisisce l'azienda di Acireale BaxEnergy, un gioiello tecnologico nel panorama italiano che sviluppa tecnologie avanzate per la gestione di centrali ad energia rinnovabile, includendo l’energia eolica, solare, idroelettrica, e la nuovissima tecnologia ad idrogeno verde. L’acquisizione sarà presentata giovedì 11 luglio alle 9.30 al Centro di cooperazione internazionale Free Mind Foundry di Acireale.

Aprirà il presidente del Cda e amministratore delegato di BaxEnergy Simone Massaro. Seguiranno i saluti istituzionali del sindaco di Acireale Roberto Barbagallo, del sindaco della Città metropolitana di Catania Enrico Trantino, dell’assessore regionale all’Economia Marco Falcone e del rettore dell’Università di Catania Francesco Priolo. Poi l’intervento del presidente e ceo di Yokogawa Electric Corporation Hitoshi Nara, prima della chiusura dello stesso Massaro.