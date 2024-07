Garibaldi di Catania, concorso per due posti di dirigente medico di cardiologia: il bando

Concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di cardiologia all'ospedale Garibaldi di Catania. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro l'11 agosto.

IL BANDO

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea, compresi anche i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno Ce per soggiornati di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura dell’Azienda ospedaliera, prima dell’immissione in servizio. Il personale dipendente a tempo indeterminato da pubbliche amministrazioni e il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti previsti dalla legge, è dispensato dalla visita medica. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.