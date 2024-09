Il governatore della Banca d’Italia a Catania: «Il Sud ora ha le occasioni, ma servono riforme e non assistenza»

Il Sud Italia è cresciuto più del Paese dopo la pandemia e ha ora «occasioni di sviuppo» per via della fine della fase globale di delocalizzazione e per la produzione di energia rinnovabile e dovrà far ricorso «non a politiche assistenziali, ma a investimenti e riforme in grado di innalzare la capacità produttiva». Il governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta interviene a Catania per la serie di incontri «in viaggio con la Banca d’Italia Il polso dell’economia - il Mezzogiorno», per sottolineare «con cautela» i fattori positivi dell’economia meridionale di questi anni, che sono «indizi non prove», e per guardare avanti alle ingenti risorse» comunitarie, che possono essere incrementate attraendo capitali privati».

Panetta ha ricordato come la crescita del Sud Italia «osservata negli anni più recenti è in parte dovuta a fattori temporanei, legati alla risposta fornita agli shock globali dalle autorità nazionali ed europee».. Il Mezzogiorno ha beneficiato dell’incremento degli investimenti pubblici e del sostegno ai redditi delle famiglie meno abbienti. Significativo è stato l’apporto sia delle costruzioni, in relazione al cosiddetto Superbonus e all’avvio dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), sia dei servizi pubblici e privati». Tuttavia «la ripresa in atto riflette verosimilmente anche i processi di ristrutturazione e di consolidamento produttivo innescati dalla precedente recessione, che hanno determinato l'espulsione dal mercato di imprese deboli, meno efficienti e tipicamente più piccole».