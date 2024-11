Gruppo Arena celebra il decennale dell’insegna Decò in Sicilia: un percorso di crescita e innovazione

Negli ultimi dieci anni il Gruppo Arena ha portato il valore della produzione dai 265 milioni del 2014 ai 1236 del 2024 con in incremento di 819 milioni, pari al 309 per cento. Anche il margine operativo lordo (EBITDA) è passato da 8 milioni di euro nel 2014 a 75 milioni nel 2024, con una crescita di 67 milioni (+814%) mentre nello stesso periodo l'utile ante imposte è aumento da 3 milioni a 47 milioni segnando un aumento di 44 milioni (+1.613%).

I dati sono stati comunicati durante il meeting del decennale aperto dal presidente del Gruppo Arena, Cristofero Arena. «Questa crescita straordinaria - si legge nel comunicato inviato dalla società - ha portato il Gruppo Arena alla leadership in Sicilia, con una quota di mercato del 27 per cento. Al contempo, il patrimonio netto del Gruppo Arena è passato da 15 milioni di euro nel 2014 a un outlook di 245 milioni nel 2024. Il fatturato consolidato delle consorziate Gruppo Arena e Gruppo Multicedi in Decò Italia ha raggiunto oggi i 3 miliardi di euro, con un outlook di 1,5 miliardi per il Gruppo Arena nel 2024/2025. Guardando al futuro, l’obiettivo condiviso è di arrivare a un traguardo ambizioso di 5 miliardi di euro di fatturato consolidato».