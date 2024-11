Ristora Hotel Sicilia, a Misterbianco il salone top per turismo e ristorazione

RHS-Ristora Hotel Sicilia è il più prestigioso salone specializzato del Sud Italia, viene organizzato da Expo Mediterraneo del Sistema Confcommercio Catania ed è da 20 anni il punto di riferimento per tutte le aziende del mondo Ho.Re.Ca che puntano alla crescita e alla qualità delle loro attività nei settori alberghiero, ristorazione e, più in generale, nel food and beverage in tutte le sue declinazioni.

RHS ritorna dal 17 al 20 novembre a SiciliaFiera di Misterbianco (Catania) con una duplice missione: da un lato promuovere l’ospitalità, la ristorazione e il turismo attraverso iniziative professionali di vario interesse, capaci di coinvolgere tutti gli operatori dei rispettivi settori di attività; dall’altro presentare i migliori prodotti e servizi offerti dai marchi più prestigiosi per promuovere il costante aggiornamento delle imprese per poter massimizzare i loro profitti.

È per tale ragione che le presenze al salone sono in costante crescita e interessano un pubblico sempre più eterogeneo dal piccolo Bar al grande Ristorante, dal Luxury Hotel al B&B, dalla Gelateria al Pub, dalla Pizzeria alla Pasticceria e tanto altro ancora. RHS, infatti, coinvolge da sempre circa 800 marchi leader nei settori delle attrezzature, arredi, semilavorati e servizi. I grandi marchi dell’industria alimentare scelgono la vetrina di RHS per incontrare gli imprenditori siciliani e del Sud Italia.

Ogni anno sono invitate più di 30.000 aziende siciliane e non solo; tutti i visitatori accreditati a RHS costituiscono, per gli espositori, un bacino di nuovi potenziali clienti, attratti dagli stand sempre più funzionali e scenografici, dalle innumerevoli attività organizzate per presentare le novità e da una serie di servizi a corredo per rendere la visita in fiera un’esperienza indimenticabile. RHS si tiene, come accennato, all’interno del nuovo Hub SiciliaFiera di Misterbianco-Catania, in uno spazio di circa 10.000 mq concepito per favorire il business tra aziende di calibro nazionale ed operatori professionisti.

Oltre 300 spazi espositivi, un grande parcheggio e tutti quei servizi utili sia per gli espositori che per i visitatori. Inoltre, in tre aree apposite all’interno del padiglione fieristico, il team di Expo Mediterraneo riserva agli operatori del settore un ricco calendario di eventi fatto di percorsi formativi, forum d'approfondimento, competizioni e performance tenute da chef, maestri pasticceri e gelatieri di alto livello, dimostrazioni di nuove macchine e attrezzature, presentazioni di servizi sempre più innovativi per le aziende, per completare l’offerta rivolta al suo pubblico.

Ecco alcuni degli appuntamenti da non perdere all’interno della manifestazione

- La sesta tappa del nuovo contest di FEDERCARNI NAZIONALE "In viaggio nelle generazioni", domenica 17 Novembre: 6 coppie formate da un macellaio Senior e uno Junior si sfideranno preparando ricette tipiche locali consolidando il rapporto tra vecchia e nuova scuola.

- “Un’ isola, tre mari, quattro chef” Luca Miuccio (Grand Hotel San Pietro, Taormina); Giorgio Drago (A Varcuzza, Donnalucata, Scicli); Simone Strano (Faraglioni restaurant, Acitrezza); Leonardo Di Piazza (Molo Sant’Erasmo, Palermo) sono i protagonisti di quattro cooking show dove il mare è il filo conduttore, lunedì 18 e martedì 19 novembre.

- Il concorso dedicato ai pasticceri “La monoporzione scrigno di sapori”, organizzato dalla Conpait, centro di alta formazione, lunedì 18 novembre.

- Il 4° Trofeo Ristora Hotel Sicilia, campionato italiano pizzaioli, la sfida che coinvolge giovani pizzaioli in arrivo da tutta l’isola organizzato dalla rivista Pizza e Pasta Italiana, mercoledì 20 Novembre.

Ristora Hotel Sicilia si conferma l’unico evento B2B nel settore della ristorazione in Sicilia, un appuntamento da non mancare per tutti gli operatori del food che vogliono rimanere sempre aggiornati e far crescere il loro business.