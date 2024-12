La Bei finanzia con 100 milioni un nuovo impianto fotovoltaico in Sicilia

La Banca europea per gli investimenti (Bei) e Iberdrola, sostenute dalla garanzia Archimede di Sace, hanno firmato un nuovo accordo di finanziamento verde da 100 milioni di euro per la costruzione di un nuovo impianto fotovoltaico in Italia.

Operativo nel 2025 e situato nelle province di Enna e Catania, in Sicilia, il nuovo impianto fotovoltaico avrà una capacità di produzione di energia rinnovabile di 242,78 MWp, in grado di soddisfare il fabbisogno annuale di circa 154mila famiglie italiane. Il finanziamento della Bei è sostenuto al 70% dalla garanzia Archimede di Sace per rafforzare la competitività del sistema nazionale.

«La Bei si conferma un partner strategico per l’Italia nel settore delle energie rinnovabili e svolge un ruolo cruciale nell’attrarre investitori stranieri nel paese al fine di promuovere la sostenibilità ambientale, la coesione sociale e la crescita economica,» ha commentato Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della Bei.

Alessandra Ricci, amministratrice delegata di Sace, si è detta «orgogliosa di collaborare con la Bei a fianco di Iberdrola per questo investimento fondamentale nel settore delle energie rinnovabili in Sicilia, un progetto che aumenterà la produttività e la competitività e creerà nuove opportunità di lavoro».