Asp Catania, assunti cinque nuovi dirigenti radiologi

Nuove assunzioni di medici all’Asp di Catania con la firma del contratto di lavoro di cinque dirigenti radiologi. Prenderanno servizio a febbraio nelle Unità operative di Radiologia uno per ciascuno presidio ospedalieri di Bronte, Giarre, e Paternò e due a Caltagirone.

«Rivolgo il nostro saluto di benvenuto ai neo assunti - ha detto il manager Giuseppe Laganga Senzio - e voglio ringraziare gli Uffici per il lavoro svolto. La maggior parte dei nuovi ingressi riguarda giovani medici che hanno partecipato ai concorsi da specializzandi e siamo molto soddisfatti per la loro risposta. È il primo passo di un percorso di crescita professionale che sosteniamo per aumentare l’attrattività dell’Azienda sul mercato del lavoro, e per consentire ai professionisti la piena realizzazione delle loro potenzialità. Ma non ci fermiamo qui. Gli Uffici stanno procedendo, infatti, allo scorrimento di tutte le graduatorie attive e puntiamo a coprire il massimo numero possibile di vuoti in organico per dare stabilità ai servizi e rispondere ai bisogni di cura delle comunità delle cosiddette aree interne». Nei primi 30 giorni del 2025 hanno siglato il contratto a tempo indeterminato 29 operatori.