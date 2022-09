FdI, atto vandalico al comitato elettorale di Nicotra a Catania: «Il mio impegno non si ferma»

Atto vandalico contro il comitato elettorale di Carmelo Nicotra, candidato alle elezioni regionali nella lista di Fratelli d'Italia. A renderlo noto è lo stesso Nicotra attraverso un post pubblicato su Facebook.

«Il nuovo “divertimento” di alcuni giovani italiani è strappare i manifesti elettorali. Un atto per loro rivoluzionario, per noi semplicemente vandalico, ma non sarà di certo questo a fermarmi. Viviamo in un paese libero e allora ragazzi, continuate ad esprimervi compiendo azioni irrispettose e maleducate, mentre io preferisco il confronto e proseguo con il mio impegno», commenta l'esponente di FdI.

Nel corso della scorsa notte è stata strappata la gigantografia con il simbolo, affissa all'ingresso della sede del comitato elettorale che si trova in Corso delle Province a Catania. Lo stesso Nicotra ha denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine.

«Gesti come questo, contrariamente a quanto si possa pensare, mi rafforzano e insieme agli attestati di stima che quotidianamente ricevo da tante persone, mi fanno capire che nonostante tutto sto facendo un buon lavoro.

Vado avanti per la mia strada sempre più convinto della mia candidatura», aggiunge.

© Riproduzione riservata