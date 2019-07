A Palazzolo Acreide i preparativi per la IV edizione di "Vicoli & Sapori"

Fervono i preparativi per la IV edizione di “Vicoli & Sapori”, la due giorni promossa dall’omonima associazione di ristoratori di Palazzolo Acreide nata nel 2017 per la promozione del territorio e della sua cultura gastronomica. L’evento si terrà come di consueto l’ultimo fine settimana di luglio, precisamente sabato 27 e domenica 28 a partire dalle ore 19.00. Quest’anno i riflettori illumineranno il quartiere medievale di San Paolo. Lungo i suoi vicoli i visitatori potranno degustare diversi piatti, dal salato al dolce nonché i vini di prestigiose cantine siciliane in una piacevole passeggiata sotto le stelle.

A far parte dell’associazione sono Lo Scrigno dei Sapori, La Corte di Eolo, La Taverna di Bacco, Andrea, Ristorante Settecento, Agriturismo Giannavì e Trattoria del Gallo. Un gruppo ben saldo con tanta voglia di fare rete al fine di far crescere l’immagine di Palazzolo Acreide nel mondo puntando su una gastronomica legata alle tradizioni, al territorio e alla stagionalità. “Il nostro obiettivo – afferma il presidente dell’associazione, lo chef Paolo Didomenico - è sempre quello di promuovere il territorio palazzolese.

Quest’anno abbiamo puntato su un’altra bellissima location, nuovi vicoli da promuovere per far vedere ed ammirare Palazzolo Acreide da altre angolazioni. Si tratta del quartiere medievale di San Paolo. Il percorso parte dalla chiesa di San Paolo, si salirà sino al Castello e poi si ridiscenderà per un breve tratto. Lungo il percorso si incontreranno sette postazioni curate dagli chef di Vicoli & Sapori oltre che quella dello chef Yuri dell’Osteria Quel che c’è che proporranno diversi piatti, ci saranno otto cantine di vino, più aziende come Antico Cuore Verde che proporrà l’agnello allo yogurt, il Pastificio Minardo, Oro rosso degli Iblei con il liquore di zafferano più un cannolicchio di ricotta e zafferano, l’azienda Albacara con i suoi formaggi caprini, la selezione Baladin di birre, più una distilleria di Palazzolo Acreide, Monterbe.

Immancabili le rinomate pasticcerie della città, Infantino e Caprice. Vicina nella promozione della due giorni anche Slow Food di Siracusa”. A patrocinare l’evento il comune di Palazzolo Acreide. “Vicoli & Sapori si sposa con l’idea di turismo che cerchiamo giornalmente di far crescere – dichiara l’assessore al turismo, Maurizio Aiello-. Quella di un’esperienza unica in un territorio che si racconta attraverso le tradizioni ed il cibo. Una storia di coraggio quella di Vicoli&Sapori, dove sette ristoratori fanno rete e diventano protagonisti della promozione gastronomica di uno dei Borghi più belli d’Italia”.

