Presentata alla stampa la "ViniMilo", la festa pre-vendemmia

Presentata alla stampa la ViniMilo, 39esima edizione, storica e attesissima festa pre-vendemmia dedicata alle produzioni vinicole d’eccellenza “Made in Etna”: e fra queste l’Etna Bianco Superiore DOC, prodotto da uve carricante ed esclusiva del territorio di Milo (Catania).

Dal 23 agosto all’8 settembre ventuno fra cene a tema, degustazioni di vini e spumanti dell’Etna (con sconfinamenti in Italia, Europa e territori vulcanici), formaggi di pascolo e olii DOP siciliani con biglietti da acquistare comodamente online e scontati; quattro tavole rotonde (fra cui enoturismo, sviluppo sostenibile, vigneti “eroici” e confronto fra territori Unesco Etna/Toscana (Val d’Orcia); due weekend dedicati al grande pubblico, con lo street food siciliano e le eccellenze agroalimentari nell’ “Isola del Gusto” sulla Piazza Belvedere che guarda il mare e fra i vicoli dell’antico borgo di montagna; le opere di land-art di Alfio Bonanno e degli allievi dell’Accademia di Belle Arti nell’Ecomuseo del castagno; l’enoteca letteraria, con incontri fra autori in piazzetta, nella Scalinata di Largo dei Mille.

L’evento e i suoi numerosi appuntamenti sono stati presentati alla stampa come di consueto, nel giardino dell’azienda vinicola Barone di Villagrande. Con il sindaco di Milo, Alfio Cosentino, presenti Marco Falcone (Assessore Regionale alle Infrastrutture e Trasporti), Piero Portale (componente del CdA del Consorzio Etna Doc), Gina Russo (Presidente Strada del Vino dell’Etna), Piero Di Giovanni (presidente Enoteca Regionale Sicilia Orientale), Giuseppe Sorbello (presidente del Comitato ViniMilo 2019), Alfredo Cavallaro (presidente Proloco Milo) e i partner privati che, in sinergia con il Comune di Milo, sostengono la manifestazione: le aziende vinicole Barone di Villagrande, Benanti, I Vigneri e Tenute di Nuna, il ristorante “I 4 Archi” e l’agriturismo “Le Case del Merlo”.

Per l'assessore Falcone: "La ViniMilo non è un evento, ma un insieme di eventi che negli anni ha portato i vini dell'Etna tra i prodotti d'eccellenza su un palcoscenico internazionale ed e per questo che la Regione sostiene questo cammino di crescita in cui cominciano a credere tanto imprenditori privati". Quest'anni gli organizzatori prevedono di superare le 50 mila presenze registrate lo scorso anno. Tutto il programma e il calendario su www.vinimilo.it.

Nella foto da sinistra: Marco Nicolosi, l'assessore regionale Marco Falcone, il sindaco Alfio Cosentino, Pietro Portale, Gina Russo

