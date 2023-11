Catania, dal 17 al 19 novembre ritorna il festival della birra artigianale

Il Beer Catania, giunto alla XIV edizione, evento imperdibile per gli amanti delle birre artigianali, torna a Catania dal 17 al 19 novembre, nella location del Sal, Spazio Avanzamento Lavori (in via Indaco 23), esempio di rigenerazione urbana nel cuore della città. La modalità di svolgimento avverrà con una tap house edition, così hanno voluto ribattezzare gli organizzatori un giro virtuale del mondo che porterà il pubblico a fare tappa tra i principali paesi che hanno scritto la storia della cultura birraria: Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Belgio, le nazioni che costituiranno le principali tappe del viaggio.

Un festival nel corso del quale oltre 150 birre a rotazione racconteranno al meglio tradizione e innovazione, materie prime e geniali ricette dei mastri birrai, esprimendo così la capacità del mondo della birra artigianale di declinare in modo sempre diverso e originale una bevanda ricca di storia e di gloriosa tradizione come la birra, che trova nei suoi ingredienti essenziali (acqua, malto, luppolo e lievito) la forza di un prodotto culturale dalla tradizione millenaria.

In questa edizione presente una selezione di birre prodotte dai seguenti birrifici: Lariano, Birranova, Porta Bruciata, Vento Forte, Rurale, Zona Mosto, Birrificio Dei Castelli, War, Antikorpo, Ofelia, Lambrate, Mutnik, Brewfist, Funky Drop, Evoqe, Monpier, Free Lions; a cui si affiancheranno quelle dei i birrifici siciliani Epica, Tarì, Compagnia del Fermento, Onei e Rock Brewery. Vasta anche la scelta di birre gluten free ormai sempre più richieste. Come nelle passate edizioni ad abbinare la degustazione delle birre, tante proposte di local food che racconteranno al meglio sapori e tradizioni regionali con la presenza di vere e proprie eccellenze gastronomiche siciliane come Dai Briganti Bbq 100% catanese, Il Vecchio Carro, premiato per la miglior porchetta dell’anno dal Gambero Rosso, Friggitoria dei Nebrodi, Braciolettiamo e Crepes&Waffel.

Durante la manifestazione, patrocinata dall'Ars, si svolgeranno, inoltre, i seguenti laboratori: Birra e sigari, Mixology e birre artigianali e Birre Benedettine tra storia e mito. Il Beer Catania inizierà venerdì 17 alle 17, mentre sabato 18 e domenica 19 l’evento avrà inizio alle 11.