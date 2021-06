Allerta arancione e rossa a Catania, previste ondate di calore fino a mercoledì 23 giugno

Ondate anomale di calore sono previste a Catania con livello di criticità 2 (arancione) oggi e domani e con livello 3 (rosso) per mercoledì 23 giugno. Lo rende noto il servizio di Protezione civile comunale sulla base del bollettino diramato dal Centro di competenza nazionale.

Il livello 2, arancione, indica temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. Il livello 3, rosso, indica condizioni ad elevato rischio che persistono per tre o più giorni consecutivi, con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio, come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.

L'amministrazione comunale raccomanda cautela e in particolare di evitare o ridurre l'esposizione all'aria aperta nelle ore più calde della giornata, tra le 12 e le 18. In caso di necessità è possibile contattare il centro segnalazioni emergenze del Comune, al numero 095 484000, o il servizio unico di emergenza al 112.

© Riproduzione riservata