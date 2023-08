Miss Italia, alle prefinali nazionali Stefania di Trapani e Federica di Messina

La messinese Federica Nolla e la trapanese Stefania Evangelista sono le due nuove prefinaliste nazionali per l’edizione di Miss Italia 2023. Hanno staccato il biglietto per la fase nazionale al termine della prova regionale di Belpasso, in provincia di Catania: sono rispettivamente la reginetta Miss Cinema Dr. Kleein Sicilia e Miss Sorriso. La serata è stata organizzata dall'esclusivista regionale per la Sicilia del concorso, Salvo Consiglio, e condotta dal direttore artistico Antonello Consiglio assieme alle ultime due Miss Sicilia, Giada Rumè di Palma di Montechiaro (2021) e Anita Lucenti di Modica (2022).

La passione per le lingue da una parte, il mondo della moda e dello spettacolo dall’altro. Le due miss hanno un aneddoto in comune: se sono arrivate in passerella è «colpa» delle sorelle.

Due anni fa, nell'edizione 2021 condizionata dal Covid, la sorella di Federica, Alessia Nolla, conquistò il pass per la finalissima, rientrando tra le 30 ragazze in lizza per il titolo di Miss Italia. «Sulle orme di mia sorella - spiega Federica - i miei genitori mi hanno spinta a partecipare». Giovanissima, ancora minorenne al momento delle selezioni, frequenta il liceo linguistico. «Amo le lingue e vorrei fare l’hostess di volo - confessa - ma il mio sogno nel cassetto è entrare a far parte del mondo della moda quindi mi sono messa in gioco». Federica compirà 18 anni il 20 settembre: «Ricevere questa fascia - spiega - è stato molto emozionante, non me l’aspettavo».

Poi c’è Stefania Evangelista, 26 anni, segretaria in un ambulatorio odontoiatrico di Trapani e studentessa all’Accademia di Belle Arti di Palermo in progettazione della moda. Anche in questo caso, se si ritrova ad indossare la corona di miss è - anche - per merito della sorella, Sofia. «Mi ha iscritta lei - spiega -, questo è il primo concorso di bellezza a cui partecipo». La sorellina di 10 anni è la sua più grande fan insieme alla nonna Maria. «Quando mi hanno contattata dopo l’iscrizione - racconta Stefania - non ero nemmeno sicura di farlo, tra lavoro e università è stato faticoso ritagliare del tempo. Ho accettato perché sapevo quanto ci tenesse la mia sorellina». Dopo un’estate in giro distante da casa, tra le tappe di Lipari, Catania e Messina, domenica 20 agosto la fascia di Miss Sorriso a Belpasso. «Quando ho sentito chiamare il mio nome non ci credevo - ammette -, ultimamente ero molto scoraggiata perché arrivavo sempre seconda e non prendevo il titolo per un pelo. L’emozione è stata tantissima, non riuscivo nemmeno a parlare».

Stefania Evangelista è affascinata fin da piccola dalla moda, ma il suo sogno nel cassetto è diventare attrice. «In una commedia all’Italiana perché no - commenta - sono sempre la buffa della situazione, intrattengo i miei amici. Tutti mi hanno detto che questa fascia sembra fatta proprio per me». Se dovesse rientrare tra le finaliste, il traguardo verrebbe dedicato alla nonna, Maria di 85 anni. «È come una mamma per me, siamo molto legate - racconta la miss -. Mi ricordo quando ero piccola e seguivamo Miss Italia insieme. Quest’anno ha avuto un ictus ma il nostro legame è ancora più forte di prima». Dopo la vittoria a Belpasso, ha voluto infatti essere lei personalmente a dire alla nonna della vittoria: «Ho detto a mamma e papà di non anticipare nulla - spiega la studentessa trapanese -, arrivata a casa le ho fatto una sorpresa, abbiamo acceso la tv e messo la mia foto. Era contentissima di sapere che avevo vinto».

Le foto sono state tratte dalla pagina Facebook Miss Italia Regione Sicilia