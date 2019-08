Comune di San Pietro Clarenza, nominato commissario un ex questore

Sarà un ex questore il commissario straordinario del Comune di San Pietro Clarenza, nel Catanese, fino alle prossime elezioni. Lo ha deciso il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, d’intesa con l’assessore alle Autonomie locali Bernadette Grasso, che ha nominato Domenico Percolla, 71 anni, quale commissario straordinario dell'ente.

In pensione da otto anni, l’alto dirigente della Polizia ha iniziato la sua carriera a Reggio Calabria come dirigente della Sezione omicidi. Dal 2006 al 2009 ha guidato la questura di Enna e a seguire, fino al 2011, quella di Siracusa. Successivamente, per tre anni, ha svolto le funzioni di commissario straordinario per l’Emergenza idrogeologica nella Regione Calabria.

Percolla, che avrà i poteri del sindaco e della giunta comunale, sostituisce il primo cittadino, dimessosi dopo l’arresto nell’ambito di un’inchiesta giudiziaria sul Comune etneo.

© Riproduzione riservata