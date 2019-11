Miccichè a Catania: "Salvini moderato? Allora si può andare avanti"

"Forza Italia non è l’ago delle bilancia, è il centro di questa parte moderata nel centrodestra, è l’anima vera e centrale. Oggi, con un Salvini moderato che sta studiando da uomo di Stato, come chiedevo che fosse e come gli italiani chiedono che sia, si può andare avanti molto bene, vincere e governare".

Lo ha detto il presidente dell’Ars e coordinatore regionale di Forza Italia Gianfranco Miccichè oggi a Catania per la seconda giornata di lavori della convention azzurra 'Etna 19'.

"Se pensiamo a quello che hanno fatto questi ultimi governi - ha aggiunto Miccichè - c'è da mettersi le mani nei capelli. Noi saremo una cosa diversa. Spero si vada a votare presto e io ne sono convinto. La nostra sarà una vittoria abbastanza netta. Sono sereno e tranquillo. Il futuro è nostro è degli italiani e dei dei moderati e si torna alla normalità dopo le follie degli ultimi anni".

