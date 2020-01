Infrastrutture in Sicilia, il sindaco di Catania: "Il Governo mantenga le promesse"

"Per quanto riguarda il gap infrastrutturale della Sicilia, si deve recuperare quanto non è stato fatto in questi anni. Mi auguro che lo stato sia consequenziale rispetto alle dichiarazioni che sono state già fatte, soprattutto per la Catania-Ragusa dove il project financing è stato interrotto bruscamente".

A dirlo il sindaco di Catania Salvo Pogliese durante il convegno di due giorni "Dalle Radici alle Foglie" sulla storia della Destra politica italiana al Palacultura di Messina.

"Trenitalia e Anas hanno promesso molteplici finanziamenti così come il governo nazionale, - prosegue Pogliese - ma ci vorrà ancora del tempo. Quello che è avvenuto in questi anni è grave, con la mancanza di finanziamenti per il Sud, basta pensare alle condizioni della Catania-Palermo, l’incompiuta storica Catania-Ragusa, o la Siracusa-Gela che si deve completare. Il viceministro Cancellieri ha fatto delle dichiarazioni rassicuranti, però vogliamo avere la certezza di che questi fondi arriveranno ad esempio per la Catania Ragusa che ha una grande importanza sia per lo sviluppo turistico della regione, sia per la sicurezza, che per il commercio essendoci a Comiso il più importanti mercato ortofrutticolo del Sud Italia".

