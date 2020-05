San Giovanni La Punta, assegnate le deleghe ai neoassessori: a Galazzo i Lavori pubblici

Il sindaco di San Giovanni La Punta, Antonino Bellia, ha assegnato le deleghe ai due neo assessori comunali Vincenzo Castiglione e Giovanni Galazzo.

Castiglione è stato nominato assessore alla Protezione civile, decoro e arredo urbano, sviluppo e recupero delle periferie e lavori pubblici. Mentre Galazzo si occuperà di salute e sanità, diritti degli animali e contrasto al randagismo, politiche per la disabilità, sport, cultura.

"L’assessore Castiglione sarà impegnato sin da subito nella fase successiva all’emergenza, coordinando le attività di Protezione civile - dichiara il sindaco Bellia -. Anche l’assessore Galazzo si è attivato sin da subito gestendo il numero verde sulle questioni inerenti la sanità, in quanto medico ha saputo fornire le giuste risposte ai tanti cittadini che hanno contattato il numero messo a loro disposizione. Anche se in un momento particolarmente difficile auguro buon lavoro ai neo assessori certo di una proficua collaborazione con gli assessori in carica e tutta l’amministrazione comunale".

Contestualmente, sono state assegnate all'assessore Gianpiero Scuderi le deleghe di commercio e artigianato, fiere e mercati che vanno ad aggiungersi a quelle già assegnate precedentemente quali bilancio finanze e programmazione, tributi, informatizzazione ed energia, politiche comunitarie, pubblica istruzione, società partecipate e rapporti con il Consiglio Comunale.

Confermate le deleghe agli assessori alla Mobilità Giuseppina Calanna e alla Famiglia Salvo Leonardi.

