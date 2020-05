Tributi e scadenze, gli interventi della giunta di Aci Sant'Antonio: "Previsti sgravi"

Sono diversi gli interventi economici sui quali si sta concentrando in questi difficili giorni, sotto il profilo sanitario ed economico, la giunta Caruso: con la delibera n. 54 è stato stabilito che per il saldo TARI 2019, la TOSAP e la tassa sulla pubblicità, che erano da pagare tra marzo e luglio, viene differita la scadenza al 30 settembre 2020, mentre per quanto riguarda la TARI del 2020 la giunta ha proposto di spostare la scadenza di aprile a settembre, quella di settembre a dicembre e quella di gennaio a febbraio.

Con la stessa delibera, inoltre, sono state inoltre sospese tutte le rateizzazioni fino al 30 giugno: si pagherà, quindi, da luglio, facendo slittare così la conclusione dei piani di rateizzazione. Il Sindaco, Santo Caruso, ha inoltre annunciato l’impegno volto a sgravare in maniera significativa le tasse comunali, sommando quest’intervento a quelli che arriveranno da parte dello Stato: “Appena avremo gli elementi per fare le valutazioni – ha dichiarato – faremo in modo che tutto quello che può essere utilizzato in termini di avanzo

nella gestione o di risparmi nel bilancio di previsione sarà destinato al sostegno di famiglie e imprese, con lo sgravio delle tasse, e quindi la riduzione, o se possibile l’esenzione, di TARI, TOSAP e ICP. Nei giorni a venire quindi valuteremo, anche sulla base degli interventi dello Stato, come muoverci".

“Già da ora, comunque, faccio presente che andremo incontro alle attività che sono rimaste chiuse in questo periodo, dando la disponibilità di tutti gli spazi pubblici dei quali possono aver bisogno per ripartire: il nostro tessuto è fatto di un commercio che necessita di spazi, e per questo faremo in modo che si possa riaprire in sicurezza e col respiro più ampio possibile”.

