Lega, minacce di morte a Salvini e all'assessore di Catania Cantarella

La Polizia postale e delle comunicazione ha avviato un’indagine su minacce di morte recapitate all’assessore leghista di Catania Fabio Cantarella e all’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini.

E’ stato lo stesso Cantarella a presentare la denuncia evidenziando delle minacce di morte con chiari riferimenti al fascismo su internet, in alcuni post anche le foto di piazzale Loreto con Benito Mussolini esanime per terra. In particolare le vi sarebbero stati degli eloquenti riferimenti al fascismo, accostato alle politiche della Lega in tema di sovranismo e controllo del territorio in cui si 'pretendè ordine e disciplina. In un posto con commenti minacciosi in cui si legge: «Al momento giusto riceverai ciò che ti spetta...». Cantarella ha così commentato: «Tutto questo è disgustoso e inaccettabile».

