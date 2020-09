Amministrative, a Bronte 4 candidati a sindaco: ecco tutte le liste

A Bronte sono 4 i candidati a sindaco e 249, in sedici liste, quelli in corsa per i 16 seggi di consigliere comunale, alle elezioni del 4 e 5 ottobre. Il sindaco Graziano Calanna si ripresenta con cinque liste e Pino Firrarello con sette, Valeria Franco con una lista e Giuseppe Gullotta con tre.

Su cinque assessori, ogni candidato sindaco per il primo turno ne ha indicati tre, il minimo previsto per legge.

Graziano Calanna, 49 anni, avvocato, coniugato, due figli, ex consigliere comunale, sindaco uscente. Assessori: Salvatore Basile, Rosario Liuzzo Scorpo e Maria Grazia Pisano.

Pino Firrarello, 81 anni, pensionato, coniugato, due figlie e 4 nipoti, ex consigliere comunale e sindaco di Bronte, ex deputato, assessore regionale e senatore della Repubblica. Assessori: Roberto Landro, Antonio Leanza e Marco Samperi.

Valeria Franco, 30 anni, laureanda in giurisprudenza, coniugata, un figlio, ex consigliere comunale. Assessori: Sebastiano Bontempo, Mariasole Rita Febbrile e Nunzio Salvà.

Giuseppe Gullotta, 51 anni, avvocato, coniugato, tre figli, ex consigliere e assessore comunale. Assessori: Maria Gatto, Vincenzo Longhitano e Salvatore Tirendi.

Questi i candidati al Consiglio comunale.

Candidato sindaco Graziano Calanna

Pd (16): Maria Cristina Castiglione (detta Cristina), Chetti Liuzzo (detta Ketty), Gaetano Messina, Mauro Antonio Petralia (detto Mauro), Matteo Minissale, Giuseppe Annibale, Dario Longhitano, Sara Bracciamà, Biagio Giarrizzi (detto Gino), Fabiola Gemmellaro, Carmela Cordaro, Andrea Rubino, Carmelo Caserta, Ettore Spitaleri, Damiano Virzì, Valeria Bonaccorso.

Guardiamo avanti ancora (16): Samanta Longhitano, Giuseppe Currenti, Gino Prestianni, Francesco Alessandro Catalano, Nicola Furnitto, Marco Meli, Marcella Liuzzo, Vincenzo Romano, Vincenzo Lupo, Antonella Russo, Gina Meli, Andrea Lo Rè, Carmelo Gorgone, Arianna Samperi, Luciana Calà Campana, Giuseppe Schilirò.

Coraggio e libertà (15): Francesco Musarra (detto Franco), Nunzio Vitaliti, Antonio Catania, Simone Mirenda, Demetrio Sgroi, Valentina Incognito, Viviana Valvo, Maurizio Currenti, Rossella Lupica, Carmelo Germanà Bozza, Simone Bonsignore, Tiziana Catania, Maria Castiglione, Simone Costanzo, Tiziana Tirendi.

Italia viva (16): Mirko Amato (detto Mirco Amato), Nunzia Armeli Gricio, Antonella Fazio, Rosario Liuzzo Scorpo (detto Rosario Liuzzo), Antonina Longhitano (detta Longhitano Antonella), Antonio Meli, Valerio Parasiliti Rantone, Rosalia Portaro, Giovanni Ragusa (detto Gianni Ragusa), Salvatore Rubino (detto Salvo Rubino), Giuseppe Ruffino, Ausilia Savoca, Marco Attinà, Rosaria Cancelliere, Alfia Cordaro, Gaetano Carlo Pino.

Bronte - Uniti al centro (16): Angelica Catania, Giuseppe Di Mulo, Antonino Costanzo Ninitto (detto Nino), Antonella Portaro, Angela Luca, Andrea Ferrara, Nunzio Spitaleri, Caterina Longhitano, Marisa Oglialoro, Lucia Schilirò, Cristian Calà Campana, Salvio Spedalieri, Salvatore Savoca, Riccardo Sanfilippo, Biagio Pulvirenti, Francesco Greco.

Candidato sindaco Giuseppe Firrarello (detto Pino)

Progetto Bronte (16): Lorenzo Bonina, Alessia Capace, Massimo Caruso, Nunzio Castiglione, Thomas Cuzzumbo (detto Thomas), Giuseppe Gorgone, Elisabetta Longhitano (detta Elisa), Rita Longhitano, Sebastiano Domenico Musarra, Claudio Pafumi, Maria Lucia Pecorino, Salvatore Proietto, Nunzio Saitta, Roberto Schilirò (detto Roberto), Rosaria Schilirò (detta Rosaria), Laura Triscari.

Bronte riparte (16): Salvatore Anastasi, Davide Cartillone, Massimo Giuseppe Castiglione (detto Massimo), Francesco Collura, Chiara Costanzo Ninitto, Maria Alessandra Costarelli, Martina Fallico, Giselda Maria Rita Giordano, Maria Angela Longhitano, Giancarlo Carmelo Luca, Angelica Prestianni, Gaetano Saitta, Maria Saitta, Giuseppe Salvatore, Paolo Triscari, Roberto Mario Valenti Pettino.

Giovani per Bronte (16): Valeria Calì, Irene Caruso, Carlotta Cimbali, Marika Caprino Campana, Carlo Maria Castiglione, Daniele Foti, Nunzio Grassia, Fabio Guercio, Grazia Martina Gulino, Rosario Leonardi, Adriana Longhitano, Oriana Miria, Luca Montagno Bozzone, Angelica Saccullo, Alessia Schilirò, Rino Turrisi,

Uniti per Bronte - Lista Leanza (16): Antonio Leanza, Giuseppina Ruocco, Antonella Avellina, Marco Castiglione, Biagio Catania, Marzia D’Amico, Francesco Leanza, Antonio Longhitano, Piera Longhitano, Giuseppe Pace, Alfredo Petronaci, Salvatore Pizzuto, Angelo Ponzo, Maria Grazia Ponzo, Manuele Sangregorio, Valentina Adele Saporito.

Tutti Noi (16): Vittorio Triscari (detto Vittorio), Antonino Galati Pizzolante (detto Nino), Elisabetta Orefice, Federica Proto, Giuseppe Longhitano, Alberto Luca, Emilia Maria Violetta La Spina (detta Emilia), Arianna Ponzo, Franco Mudanò, Juri Errigo, Antonella Biuso, Enza Faranda, Salvatore Salvia, Vincenzo Cutraro, Giuseppe Russo, Davide Minissale.

Forza Italia (16): Maria De Luca, Ernesto Di Francesco, Antonino Avellino (detto Nino Avellina), Santo Biuso, Vincenzo Bonanno, Palma Bonina (detta Palmina), Rosario Bontempo, Giorgia Capizzi, Francesca Carroccio (detta Franca), Antonino Conti Gallenti (detto Antonio), Daniela Gardani, Vincenzo Longhitano, Francesco Pelleriti, Giuseppe Romano, Vincenzo Scalisi, Giuseppe Zuriago.

Amo Bronte (16): Aldo Catania, Vincenzo Sanfilippo, Serena Domenica Bruno, Valentina Castiglione, Maurizio Currenti, Rita Daquino, Lucia Dilettoso, Gabriele Longhitano, Martina Palagonia, Pietro Papotto, Annalisa Politi, Massimo Saccullo, Cinzia Saitta, Claudio Saitta, Giuseppe Scalisi, Rita Trusso Sfrazzetto,

Candidata sindaco Valeria Franco

M5S (11): Valeria Franco, Francesco Giovanni Caruso, Alice Simona Cocimano, Giuseppe De Francesco, Biagio Favazza, Andrea Incognito, Marco Leanza, Maria Serena Mavica, Valentina Agata Rubino, Luana Schilirò, Claudio Uccellatore.

Candidato sindaco Giuseppe Gullotta

Orgoglio Brontese (16): Giuseppe Gullotta, Salvatore Attinà, Riccardo Biuso, Giuseppe Furnitto, Rosario Innocenzo Gangi (detto Rosario), Nunzio Gatto, Francesca Grigoli, Nunzia Lo Cicero (detta Nenzi), Enzo Valerio Luca (detto Valerio), Salvatore Meli, Maria Minio (detta Mariella), Sonia Maria Pacino, Maria Ausiliatrice Rizzo Scaccia, Alfio Scavone, Ramona Sciacca, Chiara Tilenni.

Fare per Bronte (16): Salvatore Calamucci, Antonella Carrubba, Antonino Currao (detto Antonio), Rosa D’Aquino, Francesca Gangi, Stefania Gatto, Antonio Lombardo, Vincenzo Longhitano, Fabio Loria, Chiara Pettinato, Pietro Recupero, Maria Grazia Scafiti, Salvatore Seminara, Antonella Spitaleri, Adele Tirendi, Biagio Venia.

Attiva Sicilia (15): Stefania Zappalà, Nunzia Di Caudo, Maria Gatto, Nunzio Intraguglielmo, Antonio Marullo, Simone Papotto, Gabriele Pappalardo, Salvatore Portale, Luigi Romano, Emanuela Russo, Antonino Salupo, Natale Sanfilippo Frittola, Antonella Schilirò, Salvatore Spadaro, Salvatore Spitaleri.

