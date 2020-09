Amministrative a Bronte, si apre la campagna elettorale di Valeria Franco

Aperta ieri sera a Bronte da una deputazione pentastellata la campagna elettorale per la candidatura a sindaco dell’ex consigliere comunale Valeria Franco. Nella mitica città del Ciclope, è la più giovane aspirante prima cittadina alle elezioni del 4 e 5 ottobre. In piazza Rosario, nonostante la pioggia, a sostenere la trentenne grillina c’erano l’onorevole Luciano Cantone e i deputati regionali Francesco Cappello e Josè Marano.

A questa competizione, la formazione dei 5S è presente (anche se con 11 candidati su 16) nonostante l’uscita dal movimento, a fine luglio, d’un gruppo che ha aderito al Progetto civico Attiva Sicilia. Nel 2015, Valeria Franco è stata la più votata della lista del M5S e unica eletta al consiglio comunale di Bronte, dove è rimasta in carica per quasi quattro anni, fino alle dimissioni di aprile 2019.

Da sempre all’opposizione dell’amministrazione guidata dal sindaco Graziano Calanna (Pd), i soliti indiscreti ipotizzavano (forse, meglio dire, speravano) un’alleanza del M5S col primo cittadino uscente a sostegno della sua stessa ricandidatura a sindaco, ma dalla Franco sarebbe arrivato un secco niet sulla cosa giallo-rossa brontese. Insomma, l’ex consigliere, nonostante l’anno e mezzo sabbatico, i durissimi scontri avuti con il sindaco non li avrebbe dimenticati.

Ieri sera, con ombrelli e microfoni in mano, hanno preso parola gli onorevoli Cappello, Marano, Cantone e la candidata sindaco, Valeria Franco, che ha detto: "È giusto dare ai giovani un’alternativa rispetto alla vecchia politica. Noi siamo lo specchio dell’antisistema. Il voto non si chiede ma si merita e, soprattutto, non si pretende". Dopo quelle di Pino Firrarello e Graziano Calanna, questa è stata la terza apertura di campagna elettorale per la carica di sindaco, manca solo quella di Giuseppe Gullotta.

