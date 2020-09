Gregoretti, gli eurodeputati della Lega saranno a Catania dall'1 al 3 ottobre

"Gli europarlamentari della Lega saranno presenti a Catania dal primo al 3 ottobre, accanto a Salvini sotto processo per aver protetto i confini del Paese, svolgendo il suo dovere da ministro e mantenendo quanto promesso agli italiani". È quanto riferiscono fonti della Lega a Bruxelles.

Le stesse fonti precisano che oggi si è svolta la «consueta riunione di delegazione come ogni settimana per discutere le tematiche all’ordine del giorno della plenaria e delle commissioni parlamentari. Sarà potenziata, anche attraverso la partecipazione alla segreteria politica annunciata da Salvini, la voce dei territori a Bruxelles e massimo impegno per difendere, anche in sede europea, gli interessi degli italiani, dei lavoratori, degli imprenditori, delle famiglie oggi in difficoltà a causa delle conseguenze dell’epidemia e delle scelte sbagliate del Governo Conte e di questa Europa che fatica a dare risposte: al centro i temi del lavoro, dello sviluppo, della difesa del Made in Italy e dell’immigrazione".

-

© Riproduzione riservata